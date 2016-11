500 Jahre Reformation Mehr Gefühle, weniger Jammerkultur

Video: Intreview mit Dekan Timmo Hertneck.

Herr Hertneck, haben Sie heute schon Ihre Schäfchen gezählt?

Wir haben 68 300, die genaue Zahl kenne ich allerdings nicht (lacht). Jedes Schäfchen ist wichtig.

Tatsache ist, die Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirche gehen rasant zurück. 1990 gehörten noch 29 Millionen Deutsche zur Evangelischen Kirche, 2015 waren es nur noch 22,2 Millionen. Woran liegt das?

Unsere Mitgliederkrise basiert auf einer Glaubenskrise. Viele Menschen können den Glauben nicht mehr für sich nutzen. Glaube, der nichts nützt und im Leben bewirkt, führt aber oft zum Kirchenaustritt. Ich verstecke mich bei diesen Zahlen nicht hinter der Demografie. Ich spüre, dass die Leute vom Glauben nicht mehr inspiriert und angeregt werden. Der Glaube tröstet sie nicht mehr.

Was ist der Grund dafür?

Ein Grund liegt sicher darin, dass für viele Vernunft das ist, was technisch umsetzbar ist. Wir leben in einer Zeit, in der es darauf ankommt, die Dinge zu formen und zu gestalten. Der Zeitgeist des Materialismus und der Technik prägt unsere Vorstellungen nicht nur in der Industrie, sondern auch im täglichen Leben: in der Liebe, in unseren Vorstellungen von Bildung und Arbeitsabläufen. Die Aufklärung und die Bibel stimmen aber darin überein, dass Vernunft mehr ist, als der technische Begriff von Vernunft. Zur Wirklichkeit gehört auch die Welt der Gefühle, der geistigen Erfahrung von Glaube, Liebe, Hoffnung. Es gibt auch eine politische Vernunft oder einen vernünftigen Umgang, den wir mit unseren Nachbarn führen. Wir leben in einer Welt, in der die Tiefe verloren geht. Gegen diese Welt hat die ewige Welt keinen Reiz mehr.

Eine Folge von Luthers Reformation war die Kirchenspaltung: Fortan gab es zwei voneinander unabhängige Volkskirchen. Heute kennen viele die Unterschiede zwischen der evangelischen und katholischen gar nicht mehr. Was ist das überhaupt - protestantisch?

Im Gegensatz zum Katholizismus, der von der Glaubensbeziehung der Kirche mit Gott lebt, geht es beim Protestantismus um die Glaubensbeziehung des Einzelnen zu Gott. Der Protestantismus legt Wert auf diese Beziehung des Einzelnen. Dieser Glaube ist ein großes Gefühl und eine lebensverändernde Erkenntnis. Ginge es nach mir, so würde ich das Jubiläumsjahr unter das Motto „die Rückgewinnung der Gefühle“ stellen. Wir Evangelischen positionieren uns gut und klug mit gesellschaftlichen und politischen Aussagen. Aber wir kommen viel zu leicht ins Stottern, wenn es darum geht zu sagen, dass der Glaube der Seele guttut.