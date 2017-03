Aalen 15-Jährige von drei Männern sexuell belästigt

Mädchen geküsst und Bilder davon gemacht

Das Mädchen stand am Bussteig 7, in der Wilhelm-Zapf-Straße, als sie gegen 12.45 Uhr vom Fahrer eines roten VW-Busses angesprochen wurde. Der Mann stieg aus und küsste sie auf die Wange. Seine zwei Beifahrer machten davon Bilder mit dem Handy. Danach bedrängten sie das Mädchen und fassten es an. Als ein junges Paar dazu kam, entfernten sich die drei Männer. Die zwei Beifahrer gingen in Richtung Bahnhofsvorplatz weg.

Beschreibung der drei Männer

Alle drei wurden auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren und eine Größe zwischen 1,75 und 1,80 Meter geschätzt. Der größere Mann war der Fahrer des Wagens und trug ein schwarzes Lederblouson und dunkle Jeans. Er hatte seitlich spärlichen Haarwuchs und ansonsten eine Glatze. Die Beifahrer hatten einen dunklen Teint. Einer von ihnen hatte einen Drei-Tage-Bart und schwarzes, leicht gelocktes Haar.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Teenager erstatte Anzeige bei der Polizei. Es wurde eine Fahndung eingeleitet, die bislang erfolglos blieb. Deshalb nimmt die Kriminalpolizei in Aalen unter Telefon 07361/5800 Hinweise zum Vorgang, zum roten VW-Bus und zu den beschriebenen Männern entgegen.