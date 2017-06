Aalen Einsatz wegen Hassmails: Verdächtigen nicht angetroffen

Aalen.

Auf der Suche nach einem Verdächtigen, der Hassmails verbreitet haben soll, haben Polizisten am Dienstag die Wohnung eines Mannes in Aalen (Ostalbkreis) durchsuchen wollen. Nach dpa-Informationen trafen die Ermittler ihn aber nicht an. Er sei wohl weggezogen, hieß es. Vor Ort sei man auf eine Familie gestoßen, die mit dem Verdächtigen nichts zu tun habe. Gegen strafbare Hasspostings im Internet ging die Polizei in mehreren Bundesländern vor.