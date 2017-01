Aalen Fahrzeug beschädigt: War es der Bär?

Aalen.

Ein junger Mann im Bärenkostüm steht im Verdacht für den Sachschaden an einem Audi verantwortlich zu sein. Der beschädigte schwarze Audi war am Sonntag zwischen 11.45 und 20.15 Uhr auf dem Parkplatz der Dreißentalschule abgestellt. Ein Unbekannter hat in dieser Zeit die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet.