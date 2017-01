Aalen Rauchen bis es piepst ZVW, 10.01.2017 16:12 Uhr

Aalen.

Mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagabend zu einem vermeintlichen Brand in die Hopfenstraße in Aalen aus. Kurz nach 21 Uhr hatte im ehemaligen Schwesternheim der Rauchmelder ausgelöst. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass eine E-Zigarette, die ein Bewohner geraucht hatte, den Feueralarm ausgelöst hatte.

