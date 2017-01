Selbstversuch im Fitnessstudio Ein Jahr – eine Million Kilogramm

Eine Million! So viele Kilos habe ich im vergangenen Jahr gestemmt, gezogen oder gedrückt. Was für eine Summe! Oder: Was für ein Wahnsinn! Aus meinem Selbstversuch „Acht Wochen im Fitnessstudio“ sind 52 Wochen geworden, weil mir die Quälerei mit Kraft- und Ausdauertraining nicht nur gutgetan, sondern völlig überraschend auch gefallen hat. Trotz einiger schlimmer Momente.

Regelmäßig dreimal in der Woche zu trainieren, das habe ich (59) zuletzt vor 30 Jahren getan. Und nie hätte ich gedacht, das in dieser Intensität noch einmal anzufangen. Aber die ersten acht Wochen Training in Winterbach mit guten Fortschritten (siehe Maximalkraftwerte in der Grafik) wecken meinen Ehrgeiz. Hinzu kommt: Ich fühle mich glänzend.

Das gilt auch für diesen Tag irgendwann im April, an dem ich zuversichtlich das Laufband betrete. Das habe ich in den Wochen zuvor links liegen lassen und mich auf Fahrradergometer und Crosstrainer konzentriert. Deshalb beginne ich jetzt erst einmal vorsichtig mit einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Stunde. Neben mir auf dem zweiten Band läuft ein Fremder, etwas größer, 30 Kilo schwerer. Mindestens. Was der wohl eingestellt hat? Ich tippe – bei der Leibesfülle – auf höchstens 6 km/h. Einen verstohlenen Blick auf sein Display später komme ich fast ins Stolpern: Neun Kilometer pro Stunde lese ich da. Und der Kerl läuft schon ne ganze Weile.

Neun Stundenkilometer. So weit nach oben wollte ich eigentlich nicht gehen, aber sieben kann ich jetzt auch nicht lassen. Ich steigere also mal auf acht km/h. Der neben mir wird schon bald merken, dass er sich zu viel zumutet. Und schon piepst es. Piepsen heißt: Geschwindigkeitsänderung. Ha, jetzt muss er Gas rausnehmen! Ich linse zur Seite und lese: zehn km/h! Der hat nicht reduziert, sondern erhöht! Und das macht er zwei Minuten später noch einmal. Und noch einmal. Und ... Ich gehe duschen.

Kampf gegen die Demotivationsmonster

Ja, es gibt sie, die personifizierten Demotivationsmonster. Dazu zählt auch die Frau, die bereits da ist, wenn ich anrücke, und erst richtig loslegt, wenn ich 80 Minuten später platt zum Ausgang schleiche. Oder der Typ, der kein Gramm Fett am Leib trägt, sondern nur wohlproportionierte (nicht zu dicke) Muskeln und an den THX-Trainingsschlaufen Übungen macht, bei denen mir schon beim Zusehen eine Hüftluxation droht.

Aber so wollte ich’s ja: mich selbst wieder fordern. Den Schweinehund überwinden. Und das gelingt ... nicht immer. Die Leistung ständig nach oben zu puschen, ist ganz schön anstrengend. Vielleicht muss es zwischendurch mal reichen, das neue Niveau zu halten.

Mit dem bin ich ohnehin zufrieden, auch wenn die Fortschritte nicht mehr so deutlich ausfallen wie zu Beginn. Mittlerweile bewege ich in jedem Training zwischen 10 000 und 14 000 Kilogramm. Vor einem Jahr hätte ich behauptet, das sei – zumindest für einen Schreibtischtäter wie mich – nicht einmal in einem Monat möglich. Aber über das Ausdauertraining und den sechsteiligen Zirkel hinaus arbeite ich mich jetzt auch an drei weiteren Geräte ab. Das wirkt sich aus, zu erkennen beim Blick auf – nein nicht den Sixpack, sondern auf die zugehörige App im Internet. Die Geräte melden die Ergebnisse automatisch, so kann jeder seine Trainingsleistung verfolgen.

Nebenbei immer jünger werden

Das Programm sagt mir, was die regelmäßig geforderten Maximalkrafttests ergeben haben, wo ich noch Bedarf habe, und zeigt mir vor allem – mein Lieblingsteil – mein biologisches Alter. Da steht nämlich nicht 59, nicht 50, nicht 45. Nein, da steht – und ich kann’s gar nicht oft genug anschauen – 23! Ich gehe stramm der Pubertät entgegen.

Okay, das ist eine Spielerei. Ich sollte sie nicht zu ernst nehmen. Vielleicht schon eher die unterschiedlichen Stufen, die monatlich neu durch Umrechnung der Trainingsergebnisse in Punkte zu erreichen sind. Mein bestes Ergebnis: Level 6 von 7. Und dazu heißt es:

„Bei dieser Aktivität kannst du

ohne Diät pro Jahr 13 Kilogramm abnehmen

sinkt das Risiko für Brust- und Darmkrebs um bis zu 35 Prozent

sinkt das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen um 35 Prozent

steigert sich die Kochendichte um bis zu 82 Prozent

sinkt das Risiko für Typ-II-Diabetes um bis zu 80 Prozent.

Wer auf diesem Level bleibt, kann sein Leben um 4,8 Jahren verlängern.“ Das ist doch was. Vor allem, wenn man kurz vor der Pubertät ist.

P.S.: Ich hab mich fürs Fortgeschrittenenprogramm Athletik angemeldet, trainiere nun nach neuesten leistungssportlichen Erkenntnissen. Die ersten Einheiten haben bereits eines gezeigt: Leichter wird’s nicht.