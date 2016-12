Adelberg Glatteisunfall kurz vor Schorndorf

Glatteis und Schnee

Bislang war das Wetter 2016 überdurchschnittlich warm und nass. In den nächsten Tagen bleibt es zwar trocken, aber deutlich kälter als an Weihnachten. Besonders nachts kann es bei Minusgraden auch glatt werden. An Neujahr ziehen am Nachmittag langsam Niederschläge auf. In der Nacht zu Montag und am Montag ist laut Prognose Schneeregen und Schnee teils bis in tiefe Lagen möglich.

