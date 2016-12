Adventskalender 2016 23. Dezember

Video: Der ZVW Adventskalender Tag 23 mit leckeren Honigkuchen der ganz schnell gebacken ist.

Zurück zum Adventskalender

Gewinnspiel

Zählen Sie alle eingeblendeten goldene Sterne in den 24 Videos und schicken Sie Ihr Ergebnis zusammen mit Ihrer Adresse und Telefonnummer per Mail an online@zvw.de (Betreff: ZVW-Adventskalender) Einsendeschluss ist der 29. Dezember 2016.

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir ein iPad Air 2 (32GB/Wi-Fi) und vier Wochen unseren ePaper gratis dazu.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Zeitungsverlags Waiblingen und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.