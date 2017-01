Adventskalender 2016 Live-Ziehung des Gewinners

Waiblingen.

Im Advent forderten wir euch auf, alle eingeblendeten goldenen Sterne in den 24 Videos des ZVW-Online-Adventskalenders zu zählen. Wer sich dieser Aufgabe stellte, konnte an unserem Gewinnspiel teilnehmen, mit der Möglichkeit, ein iPad Air 2 plus ein Vier-Wochen-Abo unseres E-Papers gratis zu gewinnen.