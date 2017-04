Ralf Özkara sieht sich im Moment vor allem als Mediator in der AfD. Foto: Horst Rudel

Stuttgart - Die AfD verliert in den Umfragen immer weiter an Zustimmung. Doch Ralf Özkara, neuer Landeschef der Partei, gibt sich demonstrativ gelassen. Die Partei werde mit rund 15 Prozent in den Bundestag einziehen, sagt er optimistisch.