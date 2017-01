Affalterbach Auffahrunfall ZVW, 17.01.2017 12:56 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Affalterbach.

Etwa 3000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr ereignet. Ein 20-jähriger Corsa-Fahrer war auf der Schorndorfer Straße in Richtung Rudersberg unterwegs, als er an der Einmündung in Richtung Heutensbach das Halten eines vorausfahrenden Linksabbiegers zu spät erkannte. Er fuhr dem Pkw Audi A3 hinten auf. Die Autofahrer blieben hierbei unverletzt.

