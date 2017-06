Alb-Donau-Kreis Polizei kontrolliert Biker: Etliche Maschinen mit Mängeln

Dornstadt.

Bei Kontrollen während eines Treffens junger Biker aus Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei die Hälfte der mehr als 60 beteiligten Motorräder beanstandet. Die Fahrer zwischen 16 Jahren und 22 Jahren würden nun Anzeigen entgegensehen, teilte das Polizeipräsidium Ulm am Montag mit. Fünf von ihnen wurde bei dem Treffen in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) am Samstag die Weiterfahrt mit ihren Maschinen wegen besonders erheblicher Mängel gänzlich untersagt.