Altheim.

Auf eisglatter Fahrbahn ist in der Nacht zum Dienstag im Alb-Donau-Kreis ein Fahrzeugtransporter verunglückt. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei in Ulm unverletzt. Die beiden geladenen Neuwagen wurden bei dem Unfall auf einer Landstraße zwischen den Orten Gerstetten und Altheim aber zerstört. Der Laster landete im Straßengraben. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf rund 70 000 Euro. Für die Bergungsarbeiten blieb die Straße bis in den Vormittag hinein gesperrt.