Alfdorf Alkohol: Moped kollidiert fast mit Streifenwagen

Alfdorf.

Am Freitagmorgen ist ein Mopedfahrer in Alfdorf beinahe mit Streifenwagen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, war der 52-jähriger Mopedfahrer kurz nach Mitternacht durch Pfahlbronn in Richtung Alfdorf unterwegs. Als ihm ein Streifenwagen im Rahmen eines anderen Einsatzes mit Sondersignal entgegenkam, kam der Mopedfahrer auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer des Streifenwagens musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts über den Gehweg ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle, der sich der Mopedfahrer zunächst durch Flucht zu entziehen versuchte, wurde festgestellt, dass er nicht nur unter Alkoholeinwirkung stand, sondern auch keinen Führerschein hatte. Der 52-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.