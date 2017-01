Alfdorf Auto übersehen

Alfdorf-Hintersteinberg.

Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden: Eine 21-jährige Seat-Fahrerin bog von der K 1891nach links in die Obere Straße ein und übersah hierbei den von links kommenden VW-Transporter eines 26-Jährigen. Der VW-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch den Unfall nicht mehr verhindern. Am VW-Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.