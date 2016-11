Alfdorf Aufbruch eines Geldautomaten gescheitert

Alfdorf. Wie am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr festgestellt wurde, versuchten Diebe einen Geldausgabeautomaten im Vorraum einer Bank in der Salzfeldstraße zu öffnen. Nachdem dies misslungen war flüchteten die Täter ohne Beute unerkannt.

Zunächst war man aufgrund von Gasgeruch von einer Sprengung des Automaten ausgegangen. Die alamierte Feuerwehr gab jedoch Entwarnung und stellte fest, dass der Automat mithilfe einer Flex geöffnet wurde und dadurch Dämpfe entstanden.

Die näheren Untersuchungen und Spurensicherungen sind mittlerweile abgeschlossen. Am Geldautomat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zur Tat und auf verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich des Tatorts nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Der Vorstand der Bank in Vordersteinenberg gab an, das Sicherheitskonzept überprüfen zu lassen.