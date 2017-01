Alfdorf Trickdiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Alfdorf.

Am Mittwoch gegen 13 Uhr betraten zwei Männer einen Discounter im Strutweg. Beim Bezahlen an der Kasse wollte einer der beiden 200 Euro gewechselt haben. Beim Wechselvorgang muss es dem Mann gelungen sein mit einem Griff in die Kasse unbemerkt 360 Euro zu erbeuten. Der Fehlbetrag wurde erst bei Kassenschluss festgestellt.