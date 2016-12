Alfdorf X-Mas Party der Handballer

Mal was anderes: Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags hat die Handballabteilung des TSV Alfdorf eine „K 1 x-Mas-Party“ in der großen Sporthalle veranstaltet. Das DJ-Duo Nick Morena und Fraenz sorgte dafür, dass die angestaute Feierlaune freien Lauf hatte. Sowohl musikalisch wie lichttechnisch war das K- 1-Team auf dem neuesten Stand.

Daniel Hinderer vom Veranstalter berichtete am Montag von einer sehr guten Resonanz auf das Angebot und sprach von einer proppenvollen Halle, obwohl ja für manche am nächsten Tag der Alltag wieder begann. Bei den Mixgetränken ist im Moment Cuba Libre angesagt. Es gab aber auch genügend alkoholfreie Angebote. Aus brandschutztechnischen Gründen konnte in der Sporthalle keine Garderobe angeboten werden. Die Gäste waren deshalb gebeten worden, keine teuren und neuen Jacken mitzubringen. Im nächsten Jahr ist dann im Wechsel die Fußballabteilung an der Reihe, die Weihnachtsparty auszurichten.