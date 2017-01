Alfdorf Zeugenaufruf nach Unfallflucht ZVW, 06.01.2017 10:59 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Alfdorf.

Am Donnerstag um 23.56 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Hintersteinenberg die Obere Straße, kam dabei nach rechts von der Straße ab und prallte auf Höhe von Gebäude Nr. 41gegen eine Straßenlaterne. Obwohl an dieser ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040, bittet Zeugen, die sachdienliche Angeben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

0