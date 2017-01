Allgäu Airport Millionen-Grenze bei Passagieren knacken

Memmingen.

Der Allgäu Airport in Memmingen will in diesem Jahr bei den Passagieren die Millionen-Marke knacken. Das vergangene Jahr sei mit dem Rekordergebnis von 996 714 Fluggästen geendet, teilte der Flughafen in der Nacht zum Mittwoch mit. Das sei ein Plus von 12,8 Prozent. Für diese Entwicklung verantwortlich sei das ausgebaute Flugangebot, vor allem der Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air aus Ungarn. Diese hatte ihr Angebot 2016 um fast ein Drittel auf 14 Ziele erweitert. "Ost-Europa ist für uns zu einem wichtigen Markt geworden, in dem noch echtes Wachstum zu erzielen ist", sagte Geschäftsführer Ralf Schmid.