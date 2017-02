Althütte Bilder: Saumäßige Brühe für neue Narren ZVW, 19.02.2017 15:50 Uhr

In Althütte waren am Wochenende die Narren los.

Althütte.

Ein wahrhaft närrisches Wochenende neigt sich in Alhütte dem Ende zu. Der Narrentaufe am Samstag (18.2.) folgte der Narrenball der 1. Narrenzunft Althütte. An der Narrentaufe werden neue Zunftmitglieder in die Narrenzunft aufgenommen. Nachdem die Anwärter mit einer saumäßigen Brühe, die meistens so leckere Zutaten wie Ketchup, Mayo, Senf und Ähnliches enthält, getauft wurden, überraschen die Taufpaten dann ihre Täuflinge mit einem ganz individuellen Geschenk. Ein weiterer Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag (19.2.) Althütte bezeichnet sich selbst als die Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet im Schwäbischen Wald. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.

