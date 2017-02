Eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr die L 1120 von Althütte in Richtung Rettichkreisel. Infolge Unachtsamkeit kam sie zu weit links und streifte auf der schmalen Straße ein entgegengekommenes landwirtschaftliches Fahrzeug. Am Mercedes entstand dabei ein Streifschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.