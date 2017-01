Das Montafon liegt im Süden Vorarlbergs – am südwestlichen Ende Österreichs – und erstreckt sich von Bludenz südwärts bis zur Silvretta-Bielerhöhe. Das 39 Kilometer lange Hochtal mit der atemberaubenden Gebirgslandschaft von Rätikon, Silvretta und Verwall wird am Talschluss vom höchsten Berg Vorarlbergs bekrönt, dem 3312 Meter hohen Piz Buin.

Insgesamt verfügt das Montafon über 75 Seilbahn und Liftanlagen, die die 292 Pistenkilometer inklusive Skirouten erschließen. Auf das größte Skigebiet, die Silvretta Montafon, entfallen 140 Kilometer davon. Es bietet neben klassischem Skivergnügen auch spezielle Freeride Hotspots sowie ungewöhnliche Erlebnisse. Wintersportbegeisterte Familien sind am Golm gut aufgehoben. Kinder können dort beispielsweise in Golmis Wald die wichtigsten Pistenregeln spielerisch erlernen.

Skipisten für Einsteiger und anspruchsvolle Routen

Im höchstgelegenen Wintersportort im Montafon, Gargellen, genießen viele Skifahrer und Skitourengeher sowie Familien ihren Bergurlaub. Entspannung in atemberaubender Naturkulisse ist dort ebenso geboten wie leichte Skipisten für Einsteiger und Kinder sowie anspruchsvolle Touren für ambitionierte Freizeitsportler. Für Einsteiger und Familien mit kleinen Kindern eignen sich auch die Pisten des Genießerbergs Kristberg in Silbertal. Die überschaubaren Hänge sind ideal für die ersten Skiversuche sowie für Schneeschuhwanderer.

Idyllisch ruhig ist es auf der Silvretta-Bielerhöhe: Auf der über 2000 Meter gelegenen Passhöhe erleben die Gäste eine faszinierende hochalpine Naturlandschaft. Erkunden kann man diese auf Langlaufloipen, Wanderwegen und Schneeschuhrouten. Wer außergewöhnliche Wintererlebnisse sucht, ist im Montafon richtig: etwa bei einer frühmorgendlichen Fahrt auf der längsten Talabfahrt Vorarlbergs, der HochjochTotale, oder bei der Silvretta-Skisafari. Dabei geht es morgens von Partenen mit dem Bus durch ein kilometerlanges Tunnelsystem auf die Silvretta-Bielerhöhe. Bevor die Teilnehmer erste Spuren in den Schnee ziehen, vermittelt ein Ski- und Bergführer alpines Knowhow.

Ein puristisches, abwechslungsreiches Naturerlebnis

Teil des erlebnisreichen Skitags sind unter anderem ein Abstecher nach Galtür im Paznauntal, eine Fahrt mit dem Pistenbully und das wildromantische Ganifertal. Für Tourenskier bietet sich eine Route in die Schweiz und zurück an. Die technisch leichte Madrisa Rundtour führt in sieben Stunden um die 2826 Meter hohen Madrisagruppe. Dabei geht es auf Schmugglerpfaden von Österreich in die Schweiz und wieder zurück – ein puristisches Naturerlebnis mit abwechslungsreichen Abfahrten. Glasklare Bergluft, absolute Stille, einen Rundumblick auf Rätikon, Silvretta und Verwall sowie den frischen Schnee, der unter den Schuhen knirscht, erleben Urlauber, die mit Schneeschuhen unterwegs sind.

Bei der kombinierten Schneeschuhund Stollentour in der Kulturlandschaft in Bartholomäberg, einem der ältesten Bergbaugebiete im Alpenraum, gehen sie in Begleitung durch den historischen St.-Anna-Stollen und erlangen Einblick in die längst vergangene Knappenzeit.

