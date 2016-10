Aspach Andrea Berg feiert Tourauftakt in ihrer Heimatstadt Krefeld

Krefeld/Aspach.

Schlagersängerin Andrea Berg (50, "Du hast mich tausendmal belogen") hat den Auftakt ihrer neuen Tournee als großes Heimspiel inszeniert. Aber nicht wie in den vergangenen Jahren in Aspach - sondern in Krefeld. Am Freitagabend trat die gelernte Arzthelferin, die zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen gehört, vor Tausenden Fans in Krefeld auf - ihrer Geburtsstadt. "Guck mal! Alle Nachbarn!", sagte Berg lächelnd mit Blick ins Publikum. Die aufwendige Show begann sie auf dem Kopf eines riesigen Kunst-Drachens, der gelegentlich Feuer spuckte. Die 50-Jährige hatte zuvor noch nie mit einer großen Show in Krefeld gastiert. Mittlerweile lebt Berg in Aspach bei Stuttgart.