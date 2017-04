Aspach Auto beschädigt und abgehauen zvw, 11.04.2017 09:38 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Aspach.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer einen in der Gartenstraße in Aspach geparkten Hyundai beschädigt. Ohne den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu melden, verschwand der Verursacher. Der Unfall ist zwischen Samstag- und Montagnachmittag (8.4./10.4.) passiert. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

0