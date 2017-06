Kleinaspach Brand im Sonnenhof von Andrea Berg

In den Apartments des Hotel Sonnenhofs, das von Schlagstar Andrea Bergs Ehemann Uli Ferber in Kleinaspach betrieben wird, hat am Freitagabend ein Balkon gebrannt. Das bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung das Polizeipräsidium Aalen. Das Feuer brach gegen 21.20 Uhr aus, bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Balkon vollständig in Flammen. Die Bewohner hatten das Apartment kurz zuvor verlassen. Die Feuerwehr bekam den Brand jedoch schnell in den Griff. Verletzt wurde niemand. Ursache war laut Polizeiangaben ein Aschenbecher, der durch einen Windstoß umgefallen war. Die Polizei geht davon aus, dass noch vorhandene Zigarettenreste durch den Wind entzündet wurden und schließlich den Balkon in Brand setzten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 30 000 Euro.