Aspach Defekte Hydraulikleitung - Öl läuft in Bach

Aspach.

Am Montag kam ein in Großaspach zu einem Ölunfall auf einer Baustelle in der Hauptstraße. An der Hydraulik eines Baggers war ein Schlauch geplatzt. Das auslaufende Öl geriet in den nebenan verlaufenden Klöpferbach. Die Baufirma reagierte sofort und brachte eine Barriere in dem Bach an.