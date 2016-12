Aspach Einbrecher klaut Schlüssel und dann Auto zvw, 28.12.2016 10:39 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Großaspach.

Ein Einbrecher hat zuerst aus einem Wohnhaus in Großaspach einen Autoschlüssel gestohlen und dann den Wagen aus der Garage geklaut. Es handelt sich um einen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen WN-BB 2808. Der Dieb war in der Zeit zwischen Donnerstag (22.12.) und Samstagfrüh (24.12.) in der Stümpfelbacher Straße zugange. Der Täter hatte sich über ein defektes Garagenfenster Zugang zum Wohnhaus verschafft. Am Dienstag, 27. Dezember, wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Gymnasiums an der Taus im Häfnersweg in Backnang entdeckt. Wem etwas aufgefallen ist, der sollte sich bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden. Insbesondere von Bedeutung ist, wo der entwendete Opel Astra im besagten Zeitraum aufgefallen ist und von wem er benutzt wurde.

