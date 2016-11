Aspach Sonnenhof-Streit um Eiserne Hochzeit entschieden

Die Feier hatte im Aspacher Erlebnishotel Sonnenhof in Kleinaspach stattgefunden. Die Enkelin des Jubelpaares hatte sich geweigert, die Rechnung in voller Höhe zu bezahlen, da sie mit einigen Dingen nicht einverstanden war. Nun urteilte das Gericht: Die Enkelin muss 2252 Euro zahlen. Gegen das nunmehr ergangene Urteil Berufung einzulegen ist möglich.

Ein Ehepaar im Seniorenalter hatte seine Eiserne Hochzeit im „Erlebnishotel Sonnenhof“ Kleinaspach. Die Feier geriet leider nicht zur Zufriedenheit aller Gäste. Auch der Jubilar hat einiges zu bemängeln, wollte aber am Tag danach alles gleich bezahlen. Dazu kam es leider nicht. Die Rechnung war noch nicht geschrieben.

Ein halbes Jahr später ist das Jubelpaar verstorben. Die Rechnung über die Familienfeier geht an die Enkelin. Diese weigert sich – aufgrund der angedeuteten Mängel – zu bezahlen. Der „Sonnenhof“ klagt dagegen. Die Beklagte benennt für ihre Sicht der Dinge mehrere Zeugen. Diese sagen vor dem Amtsgericht Backnang ausführlich aus. Zwei Monate nach letzterem Termin wurde nun das Urteil verkündet: Die Beklagte, die Enkelin des Jubelpaares, hat 2252 Euro zu berappen.

Drei umstrittene Punkte

Umstritten waren in diesem Rechtsstreit drei Dinge. Ist zwischen dem „Sonnenhof“ und den Gästen überhaupt ein Vertrag zustande gekommen? Schließlich waren verschiedene Personen im Vorfeld initiativ geworden. Das Gericht sagt Ja. Es existiert zwar nur eine Reservierungs- und eine Buchungsbestätigung. Aber immerhin. Weiter ist die Festgesellschaft ja erschienen, hat die Dienste des Gastronomiebetriebs in Anspruch genommen und ist damit in ein Vertragsverhältnis eingetreten.

Zum anderen wurde der schlechte Service bei Tisch bemängelt. Hier ging es dem Gericht darum, welcher Standard denn anzulegen sei. Der „Sonnenhof“ wird als gutbürgerliches Restaurant eingestuft. Durch die Zeugenaussagen war deutlich geworden, dass durch Ungeschicklichkeit des Personals beim Abendessen eine Verzögerung von einer Stunde eingetreten war. Das muss in Kauf genommen werden. Daraus ergibt sich aber, so das Gericht, kein Minderungsrecht. Schließlich wurde das Essen beanstandet. Fleisch, Pommes und Spätzle entsprachen nicht den Erwartungen der Gäste. Hier ist, wie der Richter sagte, nach von anderen Gerichten entschiedenen Präzedenzfällen ein Preisabschlag von 15 Prozent zu gewähren.

Zusätzlich zu diesem war von den Gästen noch die Raumtemperatur der Kapelle kritisiert worden. In dieser hatte die Feier ihren Anfang genommen. Hier müsse das Mietrecht angewendet werden. Dieses würde aber nur greifen, wenn vorweg eine zu erreichende Raumtemperatur vertraglich vereinbart worden wäre.

Gefühlte zehn Minuten währt der mit juristischen Fachtermini und Verweisen auf andere richterliche Entscheidungen gespickte „Verkündigungstermin“ vor dem Amtsgericht. Und legt man das, was unter dem Strich herausgekommen ist, zugrunde, so wäre die Beklagte um die 200 Euro günstiger davongekommen, wenn sie auf das Entgegenkommen der „Karl Ferber Gastronomiebetriebe seit 1950 GmbH“ schon beim ersten Gerichtstermin eingegangen wäre.