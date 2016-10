Aspach Haus brennt: Feuerwehr hat Probleme

Schwieriger Einsatz in steiler Hanglage - das Dach dieses Einfamilienhauses geriet am früher Montagmorgen in Brand. Foto: Benjamin Beytekin

Aus dem Dach raus brannte es am sehr frühen Montagmorgen in einem kleinen Teilort von Aspach, nämlich in Altersberg. Mitten in der Nacht, so erzählt der Besitzer unserem Fotografen, sei er an Geräuschen aufgewacht. Und schon schlugen die Flammen hoch. Leider ist die Lage so steil, dass die Backnanger Feuerwehr nicht mal die große Drehleiter ausfahren konnte. Nur Löschen brachte auch nichts. Die Feuerwehr musste das Dach abdecken. Die Backnanger und die Aspacher Feuerwehr waren mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand.