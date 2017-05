Aspach Mickie Krause kommt nach Aspach

Sicher kann man sich über den musikalischen Anspruch seiner Lieder streiten und sich in "weiße-Socken-Sandalen-Sangriaeimer"-Klischees suhlen. Eines ist jedoch sicher: Krause trifft einen Nerv - und das längst nicht nur bei sturzbesoffenen Mallorca-Urlaubern. Seit fast 20 Jahren ist der Künstler mittlerweile in der Schlager- und Partyszene unterwegs. 17 seiner Singles schafften es in die deutschen Charts, das Lied "Schatzi, schenk mir ein Foto" verkaufte sich über 150 000 Mal - Goldstatus. Nun präsentiert Krause sein achtes Studialbum "Duette" in Kleinaspach. Der Veranstalter spricht von einem "absoluten Musikhighlight".

Für die Duette - drei neue und 16 bereits bekannte Lieder - hat sich Krause andere Künstler ins Boot geholt, darunter Mallorca-König Jürgen Drews, Polonäse-Blankenese-Sänger Gottlieb Wendehals oder Ingrid & Klaus, bekannt aus TV Total.

Bei der Liedauswahl werden hemmungslos alle Feierklischees bedient. Das Album bietet einen Mix aus deutschem Volkslied ("Hoch auf dem gelben Wagen"), Partymusik ("Krankenschwester") und Mallorca-Hits ("Wir sind jedes Jahr auf Malle"). Mit dabei ist außerdem ein Remake des beliebten Kinderlieds "Wir sind die Kinder vom Süderhof" (Rolf Zuckowski, 1996) - um auch noch das letzte feierwillige "90s Kid" auf die Tanzfläche zu locken.