Schwerer Unfall am frühen Samstagmorgen ( 18.03.2017 ) in Hohrot. Foto: Benjamin Beytekin

Kurz vor drei Uhr am Samstagmorgen ( 18.03.2017 ) kam eine etwa 38 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw BMW von Großaspach in Richtung Rietenau Höhe Hohrot auf der Jahnstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herauf und prallte gegen zwei Bäume. Sie wurde schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr Aspach, die mit 30 Mann und 5 Fahrzeugen vor Ort war, befreit. Der Notarzt verbrachte sie ins Krankenhaus. Die Kreisstraße war voll gesperrt.