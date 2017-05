Aspach Verletzte bei Aufstiegsfeier

Am Samstag war bei der SG Sonnenhof Großaspach der KSV Holstein Kiel zu Gast. Die Gästemannschaft konnte sich vor insgesamt 2800 Zuschauern am vorletzten Spieltag bereits den Aufstieg in die zweite Liga sichern. Das Fußballspiel sowie die An- und Abreise verlief insgesamt friedlich. Allerdings stürmte ein Großteil der mitgereisten 1200 Gästefans nach Spielende auf das Spielfeld, um mit ihrer Mannschaft den Aufstieg zu feiern. Dabei verletzten sich insgesamt elf Gästefans beim Übersteigen der Zäune. Sechs davon sogar so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.