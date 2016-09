Aspach Weiter Streit um Eiserne Hochzeit

Die Zahlung der Rechnung für die Feier des 7. Januars 2015 in Höhe von rund 2800 Euro steht weiterhin aus. Am Dienstag kamen im Amtsgericht Backnang nun Zeugen fast vier Stunden lang zu Wort. Das Urteil in dem Zivilverfahren wird voraussichtlich am 2. November verkündet.

Die „Karl Ferber Gastronomiebetriebe seit 1950 GmbH“ (der Sonnenhof) möchte die Enkelin des bereits verstorbenen Jubelpaars zur Zahlung der Rechnung bewegen. Diese weigert sich, weil sie die Feier nur organisiert habe, aber nicht als Vertragspartner aufgetreten sei. Zudem seien weder die Gastgeber noch die 38 Gäste zufrieden mit der Speisung gewesen. Nicht zuletzt seien die Kapelle des Erlebnishotels, in der ein Festgottesdienst für das Jubelpaar veranstaltet wurde, sowie Hotelzimmer unzureichend beheizt gewesen, die Gäste hätten gefroren, so die Enkelin.

Zeugen bestätigen Versionen

Die Zeugen bestätigten erwartungsgemäß die Versionen der beiden Streitparteien: Einerseits also, dass das Essen fast zwei Stunden zu spät serviert worden und auch nicht lecker und teils schon erkaltet oder verkocht gewesen sei. Zum Beispiel sagte die Mutter der Enkelin vor Gericht aus, dass sie „so schlechte Spätzle“ noch nie gegessen habe. Ein Urenkel des verstorbenen Jubelpaars bemängelte wiederum, dass der gemischet Salat ohne Soße oder Dressing serviert wurde, „nur mit einem Pilz drauf“.

Andererseits also, dass sich das Essen nur solange hingezogen habe, weil die Gäste beim Sektempfang getrödelt hätten und die hochbetagte Eiserne Braut Hilfe beim Essen benötigt habe. Eine Oberkellnerin des Sonnenhof sagte überdies aus, ihr sei lediglich eine einzige Beschwerde zu Ohren gekommen, weil sie vergessen hatte, eine Fanta zu servieren. Nicht zuletzt habe man Nachschlag – noch mehr Essen – nachreichen müssen, was nicht gerade darauf schließe, dass es nicht schmeckte.

Zwei Entscheidungen stehen an

Der Richter wird bis 2. November zweierlei zu entscheiden haben: Besteht das Recht auf Preisnachlass wegen Minderleistungen? Ist die Enkelin die Vertragspartnerin gewesen und muss sie die ausstehende Rechnung begleichen?

Das Sonnenhof-Personal bleibt bei seiner Version, dass man nie eine unterschriebene Buchungsbestätigung des Eisernen Ehegatten bekommen habe, während dessen Enkelin ausgesagt hat: Sie habe eine an Sie adressierte Reservierungsbestätigung per Mail bekommen, diese habe der Großvater unterzeichnet und am Abend der Feier an der Rezeption abgegeben. Der Sonnenhof bestreitet dies.

Die Enkelin ist bereit, den Fall weiter durch die Instanzen zu fechten.