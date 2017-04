Asperg Kunde in Laden eingeschlossen

Asperg. Am Dienstag wurde ein Kunde in einem Einkaufsmarkt eingeschlossen. Er hatte den Laden wohl nicht rechtzeitig zur Schließung verlassen.

Gegen 22.30 Uhr wurde bei der Polizei ein Einbruchsalarm in dem Einkaufsmarkt in der Ruhrstraße gemeldet. Beim Eintreffen staunten die Beamten nicht schlecht, als ihnen der 54-Jährige aus dem verschlossenen Eingangsbereich zuwinkte. Später stellte sich heraus, dass der Mann den Laden nicht rechtzeitig verlassen hatte und von den Mitarbeitern am Abend bei der Schließung übersehen wurde.