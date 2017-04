Auenwald Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Auenwald.

Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Niemand ist verletzt. Alle Bewohner des dreistöckigen Hauses haben sich selbst gerettet. Kurz nach 18 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr alarmiert. Nachbarn hatten den Brand bemerkt, die ahnungslosen Bewohner aus dem Haus geklingelt und die Feuwehr gerufen. Aus Auenwald, Weissach im Tal und Backnang kamen Feuerwehrgruppen angefahren, um zu löschen. Um 19 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Um Glutnester zu finden, musste die Feuerwehr allerdings das Dach abdecken. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung sind im Urlaub. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren in großer Besetzung angerückt, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.