Auenwald Defekt an der Heizung: Es raucht heftig

Ein Defekt an der Heizung hat zu starkem Rauch im Keller eines Seniorenzentrums in Auenwald geführt.

Auenwald-Unterbrüden.

Rauch im Kellergeschoss am Seniorenzentrum in der Talstrasse in Auenwald-Unterbrüden hat am Sonntagmittag (22.1.) gegen 11.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zuvor hatte die automatische Brandmeldeanlage angeschlagen. Die Feuerwehr Auenwald, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, stellte Rauch im Kellergeschoss fest. 40 Bewohner waren zur fraglichen Zeit im Gebäude. In jedem Stockwerk stand ein Feuerwehrmann und kontrollierte die Umgebung. Der Rauch konnte im Kellergeschoss gehalten werden. Ein Trupp unter Atemschutz fand im Heizraum die Ursache - einen Defekt an der Heizung. Ein Heizungsmonteur kümmerte sich um die Reparatur. Der Rettungsdienst war zur Sicherheit ebenfalls vor Ort.

