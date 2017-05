Auenwald.

Eine weiße Flüssigkeit auf dem Glaitenbach, vermutlich Farbe laut Biologe, hat am Dienstag gegen 21.40 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Spaziergängerin hatte die Flüssigkeit gegen 20 Uhr im Bach bemerkt und die Polizei in Backnang verständigt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Auenwald, Waiblingen, Weissach im Tal und Winnenden mit 16 Fahrzeugen und 56 Mann, außerdem Polizeibeamte und Experten aus dem Landratsamt. Sicherheitshalber wurden Ölsperren errichtet und Ölbinder aufgetragen. Bevor der Bach in den Brühlsee mündet, wurde das Wasser ebenfalls gestaut und in die Kanalisation abgepumpt. Die Ursache ist noch unklar. Die Untersuchungen dauern an.