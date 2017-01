Auenwald Mann schlägt Jugendlichen - Zeugen gesucht

Auenwald.

Zwischen einem 60-Jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen kam es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zu einem Handgemenge. Die beiden liefen gemeinsam auf der Kreisstraße von Bruch in Richtung Däfern. Es kam dabei zu einem Wortgefecht, welches wohl eskalierte. Der 60-Jährige soll auf Höhe Däfern auf den Jugendlichen eingeschlagen und an den Haaren gezogen haben.