Auenwald Unfall verursacht und abgehauen ZVW, 30.01.2017 16:02 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Auenwald.

Am Samstag sreifte ein Unbekannter zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag 16 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford mit seinem Fahrzeug. Dabei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tatvorgang unter der Telefonnummer: 07191/9090.

0