Auenwald-Unterbrüden Gegen Brückengeländer geprallt

Auenwald-Unterbrüden.

Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete. Ein 83-jähriger Fahrer eines VW Passats befuhr die Lippoldsweiler Straße in Richtung Weissach, als er bei der Einmündung zur Mittelbrüdener Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer donnerte. Das Unfallauto kam auf dem Bürgersteig mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro zum Stehen. Der 83-Jährige wurde umgehend vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden am Brückengeländer dürfte nach vorläufigen Schätzungen nach sich auf bis zu 5000 Euro belaufen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

