Auenwald Zwei Verletzte nach Sturz von Moped

Auenwald.

Alkoholisierter Moped-Fahrer stürzt mit seiner Maschine und verletzt sich dabei leicht und seinen Sozius schwer. Der 39-jährige Moped-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr mit seinem 24-jährigen Mitfahrer die K1826 von Steinbach in Richtung Unterbrüden. Am Ortseingang von Mittelbrüden kam der Fahrer im Bereich der dortigen Fahrbahnverschwenkung alleinbeteiligt zu Sturz. Dabei zog er sich leichte, sein Sozius schwere Verletzungen zu. Dieser musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.