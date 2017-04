Aus der Redaktion Am 22.April ist Record-Store-Day

Liebe Millenials, ihr müsst jetzt besonders stark sein. Denn dieser Event hat ausnahmsweise nichts mit Facebook, Twitter, Hashtags, Jodel, Smartphones oder Snapchat zu tun. Es geht um Plattenläden. Also um Läden, in denen diese schwarzen Scheiben mit Loch und Rillen verkauft werden, die so umständlich nur über mechanische Plattenspieler abgespielt werden können. Und, noch verrückter, man muss sich an diesem Samstag tatsächlich und leibhaftig in einen solchen Plattenladen begeben, um den Record Store Day wirklich feiern zu können. Online bestellen ist nicht, die besonderen Angebote gibt es nur vor Ort. Der Record Store Day soll nämlich den unabhängigen kleinen Plattenladen um die Ecke feiern, ihn würdigen und die Menschen in Scharen zu ihm bringen.

Besondere Orte

Leider gibt es den kleinen unabhängigen Plattenladen um die Ecke nämlich nicht mehr so oft. Trotz des so oft von der Presse zitierten Hypes um das "Schwarze Gold" sind Schallplatten kein Massenmarkt und man kann mit ihnen auch nicht mehr das große Geschäft machen. Wer einen unabhängigen Plattenladen betreibt, tut dies aus eigener Liebe und Leidenschaft. Das scheint immer seltener zu werden in der Welt des digitalen Schnellkonsums. Gleichwohl sind Plattenläden genau deswegen besondere Orte. Dort treffen sich nach wie vor Gleichgesinnte, Musikbegeisterte und Hobbyphilosophen, finden lauschige kleine Privatsessions statt und stets Kenner aus jeder beliebigen Musikrichtung, die den neusten Geheimtipp freimütig verraten.

Dabei will der Record Store Day explizit nicht der "Schulterschluss ewig Gestriger, vereint in der Vergangenheitsverklärung der Musikwelt" sein. Vielmehr wollte Initatior Michael Kurtz mit einer Handvoll Enthusiasten erstmals 2007 in den USA den Hut ziehen vor der einzigartigen Kultur der Indie-Plattenläden. Mittlerweile feiert der RSD nun seinen zehnten Jahrestag, wurde von der Los Angeles Times bereits 2011 als Feiertag "more important than christmas" geehrt und gilt als größter Musikevent der Welt.

Spezielle Angebote

Dafür gibt es speziell für diesen Tag eine Release-List mit kleinen und großen Kostbarkeiten aus der Musikwelt, die es in den Plattenläden zu holen gibt: Reissues, Minialben und spezielle limitierte Editionen. Die Liste findet sich auf der offiziellen deutschen Webseite des RSD und hier als Download. Dieses Jahr stehen vor allem die verstorbenen Legenden wie Lemmy, Prince und David Bowie im Fokus, aber auch Reissues von James Brown, Jimi Hendrix, U2 oder Madonna sind zu finden.

Plattenläden in der Umgebung

Wer diese Gelegenheit nutzen möchte, um sich mal wieder den wohligen Geruch von Schallplatten um die Nase wehen zu lassen (ja, Leute, Schallplatten riechen meiner Meinung nach auch besonders), hat leider im Rems-Murr-Kreis schlechte Karten. Hier findet sich kein einziger unabhängiger (oder auch abhängiger) Plattenladen mehr. Wir haben aber eine Liste zusammengestellt, welche Läden in der Region am RSD 2017 teilnehmen:

Stuttgart: Cheap Trash Record s Forststr. 166, 70193 Stuttgart

s Forststr. 166, 70193 Stuttgart Pauls Musique Records Hauptstätter Str. 59, 70178 Stuttgart

Hauptstätter Str. 59, 70178 Stuttgart Ratzer Records Hauptstätterstraße 31, 70173 Stuttgart

Hauptstätterstraße 31, 70173 Stuttgart Second Hand Records, Leuschnerstr. 3, 70174 Stuttgart Reutlingen: Plattenlädle, Eberhardstraße 7, 72764 Reutlingen Heilbronn: Dreamworld Records, Schwibbogengasse 14, 74072 Heilbronn Esslingen: Vinyl & Coffee, Küferstr. 37 73728 Esslingen