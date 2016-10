Aus der Redaktion Basteln für den Laternenumzug

Das brauchen Sie:

Tonpapier

Transparentpapier

Kleber

Bleistift

Schere

Bastel- oder Teppichmesser

Zange

Lineal

Windlicht

LED-Windlicht

45 cm Stabilen Draht

Runder Holzstab ca. 50 cm

ZVW-Bastelanleitung (hier klicken zum Download)



So geht‘s:

1. Drucken Sie die Bastelvorlage in der gewünschten Größe aus. In der Größe DIN A3 entsteht eine Laterne mit etwa 17 x 17 cm Grundfläche.

2. Schneiden Sie die einzelnen Schablonen mit einer Schere entlang der äußeren Konturen aus. Für die Konturen des ZVW-Logos und der Stadt Waiblingen benutzen Sie am besten ein Bastel- oder Teppichmesser.

3. Legen Sie die fertigen Schablonen auf ein Stück festes Tonpapier in der Farbe Ihrer Wahl. Zeichnen Sie mit einem Bleitstift entlang der Schablone jedes Teil auf das Tonpapier. Schneiden Sie die abgemalten Stücke mit dem Bastelmesser aus.

4. Hinterlegen sie die Motive mit Transparenzpapier in den gewünschten Farben. Dazu die passende Größe ausschneiden und mit etwas Klebstoff auf der Seite fixieren, die später zur Innenseite der Laterne zeigen wird.

5. Knicken Sie erst die Falzen und den Boden entlang der Linen nach hinten, also in Richtung Innenseite. Verteilen sie Klebstoff auf den Falzen und fügen Sie die Teile zusammen. Die Seiten mit dem gleichen Motiv liegen gegenüber.

6. Kleben Sie die leere Hülle eines Teelichts in der Laterne auf die die Mitte des Bodens.

7. Nehmen sie ein etwa 20 cm langes Stück Draht und biegen sie es zu einem Bogen. Die Enden biegen Sie zu Schlaufen. Diese einfach durch die beiden Löcher oben an der Laterne stecken. Nun nehmen Sie den Holzstock und wickeln 5 cm des Drahts (ca. 25 cm) darum. Das längere Ende bekommt am Ende eine Schlaufe. Diese hängen Sie oben am zuvor befestigten Bogen ein. Mit der Zange die Schlaufe schließen.

8. In die leere Teelichthülle stellen Sie die LED-Kerze. Besonders bei Kindern empfiehlt sich die LED-Kerze, da keine Hitze oder Brandgefahr entsteht.