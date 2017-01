Aus der Redaktion Der ZVW-Schlittentest

Video: Sarah und Leonie testen Schlitten auf dem Goldboden.

Zum Schlittentest machte die Online-Redaktion einen Ausflug zum Goldboden nahe Winterbach. Dort fanden wir eine perfekte Rodelbahn vor: frischer Schnee und eine breite Piste, gerade steil genug zum Schlittenfahren, aber so beschaffen, dass der Aufstieg nach jeder Fahrt nicht allzu beschwerlich war. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, beste Ausgangslage also.

Doch welcher ist der beste Schlitten? Leonie und ich (Sarah) testeten jeweils alle drei Schlitten und vergaben Punkte. Dafür legten wir drei Bewertungskategorien fest. Auf einer Skala von eins bis fünf vergaben wir Punkte für Bequemlichkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit. Gewinner sollte der Schlitten mit den meisten Punkten insgesamt sein.

Moderne Plastikgefährte oder Holz-Klassiker

Unser Holzschlitten hat schon zwanzig Jahre auf dem Buckel. Optisch merkt man davon nichts. So solide gebaut, dass er wahrscheinlich die nächsten zwanzig Jahre auch noch übersteht, hinterließ er bei uns schon vor der Fahrt einen guten Eindruck. In der ersten Runde schnappte ich mir diesen Klassiker. Leonie startete auf dem modernen Bob ins Rennen. Wir stoppten die Zeit. Der Bob schaffte die Rodelpiste in gerade einmal 17 Sekunden. Weit dahinter ich auf dem Holzschlitten: 38,8 Sekunden. Mit der Geschwindigkeit konnte dieser also nicht bestechen. Leonie war mit dem Bob hochzufrieden, aber wie sieht es in puncto Sicherheitsgefühl und Komfort aus?

Leonie fühlte sich auf dem Bob einigermaßen sicher, obwohl sie zwischendurch ein paar mal zur Bremse greifen musste, damit es nicht zu schnell wurde. Da der Holzschlitten in dieser Runde eher über den Schnee schlich, fühlte ich mich sehr sicher. Der große Spaß blieb aber noch aus. Bequem saßen wir bei beiden.

In der nächsten Runde tauschten wir. Endlich hatte ich ein schnelleres Gefährt unter mir - doch in voller Fahrt ich kam ins Straucheln. Nach elf Sekunden und kurz vor dem Ziel kippt der Bob und ich landete, die Nase voran, im Schnee, rollte noch ein wenig den Berg hinunter und traf weiß paniert im Ziel ein. Fazit für mich: Wenig Sicherheit, viel Speed. Leonie hatte auf dem Holzschlitten mehr Spaß als ich im ersten Durchgang, der Schlitten gewann bei ihr mehr Geschwindigkeit. Alllerdings fand sie die Fahrt etwas wackelig. Sie schaffte die Abfahrt in 22 Sekunden.

Für Leonie wird es nass

Ein bisschen popelig kommt unser letztes Gefährt auf den ersten Blick zugegebenermaßen schon daher. Der Po-Rutscher kann den anderen beiden Schlitten optisch nicht das Wasser reichen. Leonie machte den Anfang. Sie fuhr los und wie bei meiner Fahrt auf dem Holzschlitten ging erst einmal nicht viel voran. Sie nahm die Füße vom Boden und rutschte schneller. Zu schnell. Sechs oder sieben Meter, dann drehte sich der Schlitten und bei dieser Runde landet sie nach 28,5 Sekunden im Schnee. Zusätzlich wurde ihre lange Jacke zum Problem: Sie sammelte den Schnee auf dem Weg bergab wie eine Schaufel auf und füllte sich damit bis zum Hosenbund. Bis Leonie sich wieder von der weißen Pracht befreit hatte, war die Hälfte geschmolzen und ihre Hose pitschnass.

Dann war ich dran. Ich ließ die Füße leicht auf dem Boden um zu lenken. Und siehe da: Das klappte gut und machte auch noch großen Spaß. Mein Fazit nach 18,3 Sekunden Fahrt: Simpel aber für mich der größte Spaß. Gute Wertungen in allen Kategorien.

Zum Schluss setzten wir und beide auf den guten alten Holzschlitten. Ob es am höhren Gewicht oder daran lag, dass wir ein besseres Gefühl für's rodeln bekommen hatten, nun kam der Schlitten in Fahrt. So macht Schlittenfahren Spaß!

Der Gewinner

Nach Punkten gewinnt hier der Lenkbob. Trotz des kleinen Unfalls konnte er mit seinem bequemen Sitz und vor allem der Geschindigkeit überzeugen.

Hier unsere Punkte für die Schlitten: