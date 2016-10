Aus der Redaktion Gisela Mayer zu Gast bei "Maischberger"

Gisela Mayer ist am Mittwoch (21:45 Uhr) zu Gast in der Talksendung "Maischberger" Foto: ZVW / Bernhardt

Das Erste widmet dem Thema „Amoklauf an Schulen“ am Mittwoch (12.10.) einen ausführlichen Themenabend. Um 20:15 Uhr zeigt der Sender den Spielfilm „Die Stille danach“, der die Familie eines Amokläufers in den Fokus stellt.