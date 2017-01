Aus der Redaktion Hunderte Kleindarsteller gesucht

Waiblingen. In unserer Region wird im März 2017 ein internationaler Kinofilm mit Starbesetzung gedreht. Dafür sucht die Produktionsfirma Producer´s Friend über 500 Komparsen und Kleindarsteller. Erfahrung ist nicht nötig.

Zu den Drehorten zählen Stuttgart, Ludwigsburg, Metzingen, Rastatt und Pfullingen. Gesucht werden Filmbegeisterte jeden Alters. Zahlreiche Rollen unter anderem als Gangster, Theatergäste, Tänzer, Bettler, Polizisten, Journalisten oder Banker sind zu vergeben. Als Komparse oder Kleindarsteller hat man die Chance einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und hautnah bei der Filmproduktion dabei zu sein.

So viel sei schon verraten: Die Story spielt in den 1920/1930er-Jahren in Berlin und im 19. Jahrhundert im Londoner Untergrund. Alle Mitwirkenden erhalten für ihren Drehtag natürlich auch passende historische Kostüme.