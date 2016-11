Aus der Redaktion Schöne Überraschung im Adventskalender

Voller Vorfreude haben wir heute (1.12.) das erste Türchen am Adventskalender aufgemacht. Nein, keiner mit Schokolade gefüllt, mit Spielzeug in Miniaturform oder gar ein aus 24 Teilen bestehendes Geschenk. Nein, einer mit lauter netten Gutscheinen, um das Weihnachtsgeschäft ein bisschen anzukurbeln. Um Dinge zu kaufen, die man schon lange mal haben wollte. Ob die sinnvoll sind oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Doch schon gleich beim Öffnen des ersten Türchens finden wir einen Gutschein, der bereits am 31.12.2012 abgelaufen ist. Zur Erinnerung: Es ist ein Kalender von 2016. Ist da etwa ein alter Kalender neu verpackt worden? Mal sehen, was hinter dem zweiten Türchen auf uns wartet.