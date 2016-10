Aus der Redaktion Wetten, dass ..? kehrt zurück

In seinem Podcast "Fest & Flauschig" hatte sich Böhmermann bereits am Wochenende über eine mögliche Rückkehr der Show geäußert: "Wir baggern seit zwei Jahren am ZDF rum, dass sie uns mal eine "Wetten, dass..?"-Sendung machen lassen. Und zwar gar nicht aus Verarsche oder so, sondern weil ich es schade finde, dass es das nicht mehr gibt. Und weil ich Bock habe, das mal auszuprobieren."

Der TV-Moderator holt damit "Wetten, dass ..?" zurück aus dem Show-Friedhof. Nachdem Thomas Gottschalk die Show 2011 verlassen hatte, konnte sie mit Markus Lanz nicht mehr an die früheren Erfolge anknüpfen. Die Sendung für eine zweiteilige Folge an den Donnerstagen in dieser und der nächsten Woche auf dem Sendeplatz von Böhmermanns "Neo Magazin Royale" auf ZDF Neo ausgestrahlt. Dies bestätigte eine ZDF-Sprecherin auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.

Zu Gast werden unter anderem DJ Bobo, Eva Padberg, Eko Fresh und Ulrich Wickert sein.

Jan Böhmermann wolle nicht nur Gottschalks Gummibärchen durch Geleebananen ersetzen, sondern auch mit der Musik ein jüngeres Publikum anziehen, twitter er: