Aus der Redaktion Wir suchen den klügsten Hund im Rems-Murr-Kreis

Video: In diesem Youtube-Video zeigt ein Hund seine Skateboard-Künste.

Sie spüren verschüttete Menschen auf, helfen Behinderten und Blinden durchs Leben, unterstützen die Polizei bei Such-Aktionen, hüten, schützen und sind der treuste Begleiter an der Seite des Menschen. Laut Statista hatten im Jahr 2015 etwa 16 Prozent der deutschen Haushalte Hunde - insgesamt 7,9 Millionen Fellnasen.

Am heutigen 10. Oktober werden die beliebten Haustiere mit dem internationalen Welthundetag gefeiert. Zu diesem Anlass suchen wir den klügsten Hund im Rems-Murr-Kreis.

Kann Ihr Hund Skateboard fahren, Türen öffnen, singen, Saltos machen oder Schach spielen? Ganz egal, welchen besonderen Trick Ihr Tier beherrscht: Schicken Sie uns Ihre Fotos oder ein kleines Handy-Video. Einsendeschluss ist Sonntag, der 16.10.2016.

Die besten drei Hunde stellen wir am kommenden Montag, den 17.10. vor. Dann liegt es an unseren Lesern. Sie können bei Facebook und über unsere Kommentarfunktion abstimmen.

Mit dem Gewinnerhund drehen wir ein professionelles Video, in dem er seine Kunststücke zum Besten geben kann. Die Besitzer bekommen das Video mit ihrem felligen Talent.

Bilder oder Videos schicken Sie einfach an online@zvw.de. Videos dürfen auch gerne bei Youtube oder Vimeo hochgeladen werden, in dem Fall lassen Sie uns einfach den Link per E-Mail zukommen. Auch Dropbox oder We Transfer Links sind willkommen. Einsendeschluss ist Sonntag, der 16.10.2016.